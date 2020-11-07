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أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

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برشلونة
 
السبت، 07-11-2020 09:41 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات في مختلف المسابقات أبرزها الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي والدوري السعودي "دوري محمد بن سلمان".
الدوري الإنجليزي
إيفرتون X مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
كريستال بالاس X  ليدز يونايتد في الخامسة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
تشيلسي X شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
وست هام يونايتد X فولهام في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
الدوري الإسباني
هويسكا  X  إيبار في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 
برشلونة X  ريال بيتيس في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3    
إشبيلية   X  أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 
أتلتيكو مدريد  X  قاديش في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
كالياري X  سامبدوريا في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 
بينفينتو  X  سبيزيا في السابعة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 
بارما  X  فيورنتينا في العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 

الدوري الألماني
شتوتجارت  X  آينتراخت فرانكفورت في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 
ماينز   X  شالكه  في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
أوجسبورج  X  هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
يونيون برلين X  أرمينيا بيليفيلد في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
لايبزيج  X فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
بوروسيا دورتموند  X  بايرن ميونخ في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
الدوري الفرنسي
بوردو X  مونبلييه في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
باريس سان جيرمان X  رين في العاشرة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
كأس الأمير محمد بن سلمان
العين X الأهلي في الثانية والنصف عصرا على الرياضية السعودية            
الفتح X الشباب فى الرابعة والنصف على الرياضية السعودية             
النصر Xالقادسية في السابعة إلا ربع على الرياضية السعودية      

 

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