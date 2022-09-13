آيتن عامر في وصلة رقص احتفالًا بعودتها إلى عز العرب بعد أيام من طلاقهما

الثلاثاء، 13-09-2022
09:49 ص
نشرت الفنانة آيتن عامر، مقطع فيديو قصيرا لها عبر ستوري حسابها الرسمي
بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها ترقص على نغمات أغنية من مثلك للفنان عبد المجيد
عبدالله، وذلك بعد عودتها لمتابعة زوجها محمد عز العرب
، عبر انستجرام.
وظهرت آيتن عامر، في مقطع الفيديو ترقص على مقطع أغنية من مثلك، واختارت
كلمات: «تفاصيلك هي ضعفي لا تسأل ليه».
عودة آيتن عامر لطليقها بعد طلاق
أيام.. حالة كبيرة من الجدل أثيرت بهذا
الشأن خلال الساعات الماضية، بعد عودة المتابعة الإلكترونية بين «آيتن» وطليقها
مدير التصوير محمد عز العرب
، عبر تطبيق انستجرام.
وكشف حساب آيتن عامر، الرسمي عبر تطبيق انستجرام، عن قيامها بإعادة متابعة
زوجها مجددا عبر تطبيق انستجرام إعادتها لمتابع محمد عز العرب
، بعد أيام من
الطلاق
، وقيامها بإلغاء متابعته.
فيما قام محمد عز العرب
، بإعادة متابعة آيتن عامر، عبر انستجرام، ما أثار
الشكوك حول عودتهما مجددا بعد أيام من الطلاق
.
وزاد من تكهنات نشطاء السوشيال ميديا، بأخبار عودة آيتن عامر لزوجها محمد
عز العرب
، هو وجود طفلة بينهما، يخشى كلا منهما على معاناتها من تبعات أنفصال
الأبوين.