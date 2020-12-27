آيتن عامر تثير الجدل بسخريتها من تصريحات عفاف شعيب

الأحد، 27-12-2020
09:58 ص
المصريون
انتقدت الفنانة آيتن عامر، تصريحات الفنانة عفاف شعيب
التي أثارت الجدل مؤخراً، بأنها "لا تعتبر الرجل
الذي يغسل المواعين لزوجته بأنه رجل".
وكتبت آيتن عامر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي،
ساخرة ومتعجبة:"ايه التصريحات العجيبة دي بس !!! مين قال ان اللي يساعد مراته
في ظل طحنة الدنيا دي يبقى انصاف رجال ؟!! الستات بيشتغلوا و ينضفوا و يطبخوا و يغسلوا
و بليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول عليه
مش راجل !!!!! ايه دة بجد".
لكن عامر عادت وأوضحت أن الاختلاف بينها وبين شعيب في وجهات
النظر لا يعتبر "خناقة" أو خلافاً وكتبت منشوراً آخر جاء فيه :"توضيح
مهم.. انا استخدمت المساحة الصغيرة للاختلاف مع الاستاذة الكبيرة اللي كلنا اتعلمنا
منها عفاف شعيب
، ولكن هذا لا يقلل من احترامي ليها ولمشوارها الفني الكبير".
وتابعت "انا بس حبيت اعرض وجهة نظري انا وكل زوجة مطحونة
في محاولة مني لتشجيع الازواج على مساعدة زوجاتهم مش اكتر (هيمش خناقة)".