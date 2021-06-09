آمال ماهر بعد قرار الإعتزال: الشكوى لغير الله مذلة

جمهوري العزيز ربنا وحده عالِّم مساندتكم ليّا و دعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي لو أقدر أروح لكل إنسان و إنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي و أكبر إبتلاءات حياتي ... ربنا كريم و قوي و جبار

و النصر و جزاء الصبر و الإحتساب على كل ما يعلمهُ الله ..

حسبي الله فهو نعم المولىٰ و نعم النصير

اللهم لك الحمد على كل شئ اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء .. فكل قدرك وقضائك خير يا رب ..

و هيفضل حبكم و دعمكم أعظم و أهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله ..