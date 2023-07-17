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آمال رمزي: ضبطت زوجي يمارس العلاقة مع راقصة شهيرة داخل مكتبه

khaligyoun20415
آمال رمزي
الإثنين، 17-07-2023 01:21 م
تحدثت الفنانة آمال رمزي، في أحدث ظهور إعلامي، عن جانب مخفي من حياتها الشخصية وكشفت عن آرائها في العديد من الأمور الفنية.
وكشفت آمال، خلال حوارها في برنامج "كلام الناس" عبر قناة "إم بي سي مصر"، عن اسمها الحقيقى وهو كمالات، موضحة أن الفنان الكبير أحمد رمزي هو من أطلق عليها اسمها الفني الحالي تيمنًا باسمه، مضيفة: "قال أسميها آمال رمزي وتبقى أختي وبقى اسمي الفني".
وتحدثت عن عدد زيجاتها وأسباب طلاقها، وقالت إنها تزوجت 4 مرات، الأولى كانت في سن الـ17 عاما من المخرج كمال صلاح، وانفصلت عنه بعد عامين ونصف بسبب خيانته لها مع راقصة، وأوضحت: "رأيته في المكتب مع الراقصة".
وتطرقت إلى زيجتها الأطول عمرا، التي استمرت نحو 20 عاما، وقالت رمزي إنه كان يحبها كثيرا "حبني الحب الحقيقي"، وفق تعليقها، وحكت موقفا عندما تعطل المصعد وحملها وصعد بها حتى الدور السادس.
وعن إمكانية زواجها مرة أخرى، نفت تماما قائلة: "أنا أرملة لبطل من أبطال الصاعقة، وعمه الفريق صدقي صبحي"، مشددة على أنها لن تتزوج ثانية ولا تفكر في الأمر.
أما عن قرارها بعدم الإنجاب، فقالت الفنانة المصرية إنها ليست نادمة على ذلك، مضيفة أن لديها أخا صغيرا تعتبره ابنها.
من الأمور الجدلية التي تحدثت آمال رمزي عنها "حقن البوتوكس"، وقالت إنها مع عمل بوتوكس في حين أنها ترفض جراحات التجميل، مضيفة أنها مع كل مرة يعرض عليها دور وقبل تقديمه تأخذ حقنة بوتوكس عند دكتور متخصص.

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