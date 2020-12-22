«آل الشيخ»: بكيت بعد فصل 100 إمام وخطيب

الثلاثاء، 22-12-2020
09:47 ص
المصريون
كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل
الشيخ، أنه أحيانًا يبكي إذا فصل
أحدًا من منسوبي الوزارة، موضحًا أنه يفعل ذلك حتى
لا يقع الموظف بخطأ أكبر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع “آل الشيخ”، بمدير عام
فرع مكة المكرمة ومديري إدارات المساجد بالمنطقة، لتفقد احتياجاتها والوقوف على تنفيذ
خطتها.
وقال “آل الشيخ”: إنه “يتمنى بأن لا يوقف أحدًا من وظيفته”،
مبينًا أنه إذا أخطأ شخص ووجد أنه يضر الناس أو يضر نفسه فسوف يتم الاستغناء عنه، وأنه
لا يفرح بفصل
أحد ولكنهم يجبرونه على ذلك.
وأضاف وزير “الشؤون الإسلامية”: أن القيادة مستمرة في العمل
طوال اليوم لإيجاد وظائف تكفل رزق المواطن وإعطائه العمل اللائق به، مبينًا أنه لا
يتمنى إيقاف أحد من وظيفته.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
السعودية
، قررت إنهاء خدمات 100 إمام وخطيب بمنطقة مكة المكرمة وعدد من الخطباء والأئمة
بالقصيم بعد تجاهلهم التحذير من جماعة الإخوان وعدم التقيد بالتوعية حول مخاطرهم على
الأمة الإسلامية.
جاء القرار- حسب صحيفة الوطن السعودية
- بعد حصر الأئمة الذين
تجاهلوا تعميم وزارة الشؤون الإسلامية في خطبة يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1442 هـ ،
والذي أكد على أهمية التحذير من جماعة الإخوان وقراءة بيان هيئة كبار العلماء بتجريم
الجماعة واعتبارها إرهابية لإتباعها منهج التفرقة والعنف وإثارة الفتنة.
يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كان قد
حذر سابقاً من الجماعة التي تتستر بالدين ولا يحكمها مبدأ في سبيل تحقيق أهداف سياسية
هدامة .