الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
توقيت مصر 10:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإمارات تحذر من محاولات لتقويض أي اتفاق لحل الأزمة الخليجية

جدة ترصد ظاهرة فلكية نادرة.. "الاقتران العظيم"

«آل الشيخ»: بكيت بعد فصل 100 إمام وخطيب

"الإنتربول" يحذر من عمليات سطو مسلح عالمية لهذا السبب

شاهد.. صورة نادرة لـ الملك سعود بن عبد العزيز أثناء مبايعته لولاية مكة

تراجع كبير للدولار أمام الدولار في المعاملات الصباحية

بالفيديو.. مذيعة دي أم سي تفجر مفاجأة صادمة عن "طفلة السرطان"

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في الشيخ ناصر الصباح

وفاة مدرب النادي الأهلي الأسبق

مي حسن ترفع أغرب قضية ضد طليقها لإلزامه برؤية ابنه

ADS
 

«آل الشيخ»: بكيت بعد فصل 100 إمام وخطيب

12793-download-(1)
خطيب
 
الثلاثاء، 22-12-2020 09:47 ص المصريون

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، أنه أحيانًا يبكي إذا فصل أحدًا من منسوبي الوزارة، موضحًا أنه يفعل ذلك حتى لا يقع الموظف بخطأ أكبر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع “آل الشيخ”، بمدير عام فرع مكة المكرمة ومديري إدارات المساجد بالمنطقة، لتفقد احتياجاتها والوقوف على تنفيذ خطتها.
وقال “آل الشيخ”: إنه “يتمنى بأن لا يوقف أحدًا من وظيفته”، مبينًا أنه إذا أخطأ شخص ووجد أنه يضر الناس أو يضر نفسه فسوف يتم الاستغناء عنه، وأنه لا يفرح بفصل أحد ولكنهم يجبرونه على ذلك.
وأضاف وزير “الشؤون الإسلامية”: أن القيادة مستمرة في العمل طوال اليوم لإيجاد وظائف تكفل رزق المواطن وإعطائه العمل اللائق به، مبينًا أنه لا يتمنى إيقاف أحد من وظيفته.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، قررت إنهاء خدمات 100 إمام وخطيب بمنطقة مكة المكرمة وعدد من الخطباء والأئمة بالقصيم بعد تجاهلهم التحذير من جماعة الإخوان وعدم التقيد بالتوعية حول مخاطرهم على الأمة الإسلامية.
جاء القرار- حسب صحيفة الوطن السعودية- بعد حصر الأئمة الذين تجاهلوا تعميم وزارة الشؤون الإسلامية في خطبة يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1442 هـ ، والذي أكد على أهمية التحذير من جماعة الإخوان وقراءة بيان هيئة كبار العلماء بتجريم الجماعة واعتبارها إرهابية لإتباعها منهج التفرقة والعنف وإثارة الفتنة.
يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كان قد حذر سابقاً من الجماعة التي تتستر بالدين ولا يحكمها مبدأ في سبيل تحقيق أهداف سياسية هدامة .
 

إقرأ ايضا

دييجو-مارادونا

طبيبه الخاص: مارادونا قتل نفسه ولم يمت بشكل طبيعي .. وهذا سبب انتحاره

موسيماني

موسيماني يوجه رسالة غريبة لجماهير جنوب أفريقيا تتضمن اسم " أبو تريكة " .. فما هي؟

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

خالد الغندور يفجر مفاجأة مدوية عن محمود الخطيب: فعل هذا الأمر الصادم أثناء مرض ابنتي

أخبار متعلقة

image

مصر للطيران تعلن تعليق جميع رحلاتها إلى السعودية

images

تركي آل الشيخ ينصح بنوعين من الفيتامينات ثم كانت المفاجأة بعد دقائق

Capture

فيديو فتاة كورنيش جدة يثير ضجة في السعودية

تركي-آل-الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على «إعفائه من منصبه»

شمس-الكويتية-1200x796-1

وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)

0

الأميرة نورة تعلق على أول عرض أزياء في السعودية(صور)