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آلاف الأردنيين في مظاهرة ضخمة على حدود فلسطين لدعم القدس

آلاف الأردنيين في مظاهرة ضخمة
آلاف الأردنيين في مظاهرة ضخمة
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الجمعة، 14-05-2021 11:52 ص المصريون
توافد آلاف الأردنيين اليوم الجمعة، زاحفين على حدود بلادهم مع فلسطين، للمشاركة في فعالية دعا إليها ناشطون، لدعم صمود أشقائهم في الأراضي المحتلة.

وأشار عدد من منظمي الفعالية، بأنه من المنتظر أن تنتظم الوقفة بعد ظهر الجمعة، أمام صرح “شهداء الكرامة” في منطقة الأغوار الجنوبية.


ردد المشاركون هتافات تطالب بفتح الحدود والسماح لهم بنصرة إخوانهم الفلسطينيين، وأخرى تدعو لتوحيد الصف والوقوف خلف المقاومة وأنهم والفلسطينيين “شعب واحد وليس شعبين” وفق ما ذكرته (الأناضول).

ويشهد الأردن منذ ما يزيد عن أسبوع فعاليات احتجاجية داعمة لفلسطين، فيما يطالب المشاركون بالفعاليات حكومة بلادهم باتخاذ موقف قوي إزاء ما يحدث في الأراضي المحتلة.

 

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