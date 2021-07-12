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آخر ما كتب شقيق رامي صبري قبل وفاته هروبًا من مصحة علاج الإدمان

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الإثنين، 12-07-2021 12:55 م
توفى كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، صباح اليوم، إثر حادث غرقه في ترعة المريوطية، أثناء هروبه من مصحة إدمان.
وكان كريم صبري، وجه رسالة لوالدته قبل وفاةه بعدة أيام، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ربنا يخليكي ليا يا أمي ويحفظك دايمًا يارب".
 وكان المطرب رامي صبري، نعى شقيقه كريم صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، داعيا الله أن يرحمه ويغفر له.
ونشر رامي صبري بحسابه الشخصي على "انستجرام" صورة شقيقه الراحل وعلق عليها: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

 

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