آخر ما قالته السائحة النمساوية قبل أن تلتهما سمكة القرش بالغردقة

الثلاثاء، 05-07-2022
09:54 ص
ظهرت السائحة
النمساوية إليزابيث سوير، في آخر لحظاتها قبل أن تلقى حتفها بعضة سمكة قرش
في
البحر
الأحمر بمنتجع سهل حشيش بالغردقة.
وأكدت السائحة
النمساوية،
لشريكها: "أنها ستعود خلال لحظات"، حيث كانت تسبح في المياه الضحلة
مستخدمة أنبوب التنفس بالقرب من الشاطئ حين هاجمها "القرش القاتل".
ورصدت كاميرات
السائحين، لقطات مرعبة للسائحة
النمساوية، أثناء محاولتها الفرار، بعدما تحولت
المياه إلى اللون الأحمر، وفق صحيفة "ديلي ميل
" البريطانية.
وحاول المتفرجون تشتيت
انتباه القرش، ولكن لم يقفز أياً منهم لنجدة المرأة البالغة من العمر 68 عاماً، فيما
أعلنت وزارة البيئة والمحافظة أن السيدة الستينية نُقلت إلى مستشفى النيل الخاص،
فاقدة ساقها وذراعها، لكن تعذر إنعاشها، فماتت على الفور.