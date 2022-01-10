آخر لحظات في حياة وائل الإبراشي وهذه آخر كلماته

الإثنين، 10-01-2022
09:09 ص
نعى الإعلامي وائل
الإبراشي قبل وفاته بأربع ساعات، المستشارة
الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، وذلك عبر صفحته
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ..
وكتب الإعلامي وائل
الإبراشي عبر صفحته :" انا لله وانا
اليه راجعون ،توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي".
فيما كشفت
الإعلامية إيمان الحصري تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الإعلامي الراحل وائل
الإبراشي.
وكتبت إيمان الحصري
عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل
الاجتماعي فيس بوك :"كنت لسة بكلمه
من أيام و قالي انه بقي كويس جدا وخرج للبيت و انه اتبسط اوي".
تابعت إيمان
الحصري :" اعتبرها بشرة خير لما شافني علي الشاشة تاني و إنه هو كمان راجع قريب ان شاء الله "
اختتمت إيمان
الحصري :" صدمة كبيرة .. سبحان الله ، الله يرحمك يا رب".
وتوفي مساء الأحد
، الإعلامي وائل الإبراشي متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا
، نتيجة تليف في
الرئة ، وذلك عن عمر ناهز 59 عاماً .
وكتب نجل شقيقه عبر
حسابه علي فيس بوك: توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له
بالرحمة والمغفرة له ".