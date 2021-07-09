الجمعة 09 يوليه 2021
توقيت مصر 21:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صورة عادل إمام في الشارع تثير الجدل

آبي أحمد يوجه رسالة إلى مصر والسودان بعد جلسة مجلس الأمن

بعد حذف صورها معه.. صلاح يفاجئ الجميع بتصرف غريب تجاه زوجته (صور)

صدور حكم نهائي على منى السابر والدة حلا الترك

صافيناز تثير ضجة بفيديو على السرير دون ملابس

فجر السعيد تنقلب على محمد رمضان: إن لم تعتذر للكويت فسيكون هذا عقابك(فيديو)

فتح قبر الرئيس أنور السادات لأول مرة من وفاته لهذا السبب

مسؤول إماراتي كبير:«السعودية وجهت لنا ضربات تحت الحزام.. أهلًا بالمنافسة»

رسالة غير مباشرة من الجيش لإثيوبيا في يد سامح شكري في مجلس الأمن

مرض لاعين.. وفاة جيهان السادات والرئيس يصدر قرارًا عاجلًا بشأنها

ADS
 

آبي أحمد يوجه رسالة إلى مصر والسودان بعد جلسة مجلس الأمن

download
>
Native
الجمعة، 09-07-2021 07:40 م

وجه رئيس الوزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الجمعة، رسالة طمأنة إلى الشعبين المصري والسوداني، بشأن سد النهضة، بعد جلسة مجلس الأمن بشأن السد.
وقال آبي أحمد في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” باللغة العربية: "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد".
وأضاف: "أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهما لن يتعرضا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق".
وتابع: "في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل".
يأتي ذلك بعد جلسة عاصفة في مجلس الأمن الدولي مساء أمس، أعربت خلالها مصر والسودان عن مخاوفهما من أضرار سد النهضة الإثيوبي، وطالبا باتفاق قانونية لظروف ملئه وتشغيله.
 

إقرأ ايضا

image

صورة عادل إمام في الشارع تثير الجدل

6127461-1637494200

صدور حكم نهائي على منى السابر والدة حلا الترك

Capture

صافيناز تثير ضجة بفيديو على السرير دون ملابس

أخبار متعلقة

download

السودان يوجه رسالة لـ إثيوبيا قبل انعقاد مجلس الأمن

download

هل اقترب الحل العسكري؟.. السعودية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن سد النهضة

000_1VP50E

تصعيد خطير.. أول رد مصري سوداني على بدء الملء الثاني لسد النهضة

20210703120554554

ضابط يوجه رسالة حازمة لإثيوبيا في كلمته أمام «السيسي» ينال تصفيق حار

download

أحمد موسى: آبي أحمد تعرض لهزيمة ساحقة اليوم

e1cpo2gwyaeo3ep2021_5_15_20_6

كايزر تشيفز يوجه رسالة مفاجئة لـ الأهلي قبل المواجهة