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آبي أحمد يفاجيء الجميع بنشر فيديو غريب.. ويترك رسالة من 6 كلمات

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آبي أحمد
 
الأربعاء، 07-04-2021 07:39 م

في واقعة أثارت السخرية وعلامات الاستفهام، نشر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو غريب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضم عددا من الحيوانات.
ويظهر في شريط الفيديو الذي نشره آبي أحمد على تويتر فرخة تستند على ظهر كلب من أجل تناول الطعام، ثم يسند الكلب على ظهر الفرخة من أجل تناول الطعام أيضا.
وعلق أبي أحمد على شريط الفيديو قائلا: "كما ندعم بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا".
وانهالت التعليقات الساخرة من شريط الفيديو الذي استعان به آبي أحمد في التغريدة الخاصة به.
 

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