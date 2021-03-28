آبي أحمد يتحدى ويعلن عن قدرات كبيرة للجيش الإثيوبي

الأحد، 28-03-2021
06:46 م
الطيب حسين
في تطور جديد، تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
، عن قدرات بلاده العسكرية.
وقال إنه من المعروف أن قوات الدفاع الإثيوبية بدأت في إصلاح وتقوية قدراتها الإنتاجية الدفاعية.
جاء هذا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" حيث قال: "من المعروف أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بدأت في إصلاح وتعزيز قدرتها الإنتاجية للحفاظ على سيادة بلدنا بطريقة مستدامة.
لقد شهدنا ذلك اليوم عندما قمنا بزيارة صناعة هندسة الذخيرة".
وأضاف أن "قدرة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على تصنيع منتجات قياسية دولية وتعزيز جاهزيتها على أساس البحث الكافي واضحة. سنواصل البناء على هذه الجهود."