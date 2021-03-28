الأحد 28 مارس 2021
توقيت مصر 21:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حسام البدري يفجر مفاجأة عن سبب رفض لاعب شهير الانضمام للمنتخب

صادم.. سيدة أعمال شهيرة: «جونسون» خان زوجته معي 4 سنوات

ظهور غير متوقع لأردوغان على الساحة الليبية مجددا

آبي أحمد يتحدى ويعلن عن قدرات كبيرة للجيش الإثيوبي

وفاة أستاذ بارز في جامعة الأزهر بشكل مفاجئ

مفاجأة مدوية وراء نجاة سائق قطار سوهاج من الموت رغم التصادم

جوازات سفر " كورونا".. اليابان تلحق بالصين والاتحاد الأوربي

هذه المرة بحرا.. التحالف يهبط هجومًا إرهابيًا خطيرًا

تهز السعودية.. يقتل شقيقه السبعيني والسبب صادم

نشر صورًا نادرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في طفولته

ADS
 

آبي أحمد يتحدى ويعلن عن قدرات كبيرة للجيش الإثيوبي

آبي أحمد والجيش الاثيوبي
آبي أحمد والجيش الاثيوبي
 
الأحد، 28-03-2021 06:46 م الطيب حسين
في تطور جديد، تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عن قدرات بلاده العسكرية.

وقال إنه من المعروف أن قوات الدفاع الإثيوبية بدأت في إصلاح وتقوية قدراتها الإنتاجية الدفاعية. جاء هذا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" حيث قال: "من المعروف أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بدأت في إصلاح وتعزيز قدرتها الإنتاجية للحفاظ على سيادة بلدنا بطريقة مستدامة.

لقد شهدنا ذلك اليوم عندما قمنا بزيارة صناعة هندسة الذخيرة". وأضاف أن "قدرة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على تصنيع منتجات قياسية دولية وتعزيز جاهزيتها على أساس البحث الكافي واضحة. سنواصل البناء على هذه الجهود."
 

إقرأ ايضا

3

صادم.. سيدة أعمال شهيرة: «جونسون» خان زوجته معي 4 سنوات

أردوغان و السراج

ظهور غير متوقع لأردوغان على الساحة الليبية مجددا

ارشيفية

هذه المرة بحرا.. التحالف يهبط هجومًا إرهابيًا خطيرًا