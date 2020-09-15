امرأة سكرانة تضرب رجلاً في خصيتيه وتدمر حياته

امرأة سكرانة تضرب رجلاً في خصيتيه وتدمر حياته



على طريقة فيلم "استاكوزا" للنجم أحمد زكي، تعرض رجل بريطاني للضرب في خصيتيه من قبل امرأة، ما جعلته يتعرض لإصابة "مدمرة" قال إنها أثرت على صحته الجسدية والعقلية.



وحكمت محكمة ليفربول على ليزا هامبسون وهي أم لطفلين بالسجن لمدة 12 شهرًا.



وقال الضحية، الذي لم يكشف عن اسمه، إن هامبسون - البالغة من العمر 46 عامًا - كانت في حالة سكر دمرت حياته بعد أن ركلته في خصيتيه، وتركته يعاني من ألم شديد.



وكان الرجل يحاول تهدئة ثورة غضب المرأة عندما صفعت بوابًا، قبل أن تستدير وتركله في منطقة الفخذ، وفقًا لموقع "ليفربول إيكو".



وقال الضحية للمحكمة، إن الإصابة كان لها تأثير "مدمر" على الصحة البدنية والعقلية له بعد إصابته بورم دموي في كيس الصفن.



وأضاف المدعي تشوبا نوويدي، إن الضحية شاهد هامبسون "تصرخ وتتصرف بعدوانية" مع البواب.



وأشار إلى أن الرجل "تدخل في محاولة لتهدئتها، فركلته المدعى عليها في الفخذ، ثم غادرت مكان الحادث. في البداية اعتقد الضحية أن كل شيء على ما يرام، ولكن مع مرور الليل، بدأ يعاني من ألم شديد".



نقل الضحية إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وخضع لعملية جراحية.



وقال نووكيدي: "كان لهذا الحادث أثر مدمر على حياته. لقد عانى من ورم دموي في كيس الصفن. من وجهة نظر الشخص العادي، هذه كميات كبيرة من الدم في كيس الصفن. وقد أجرى العديد من الإجراءات منذ الحادثة الأولى في محاولة لعلاجه".



وأضاف: "لقد خضع لاستكشاف جراحي، وعادة ما يتم عن طريق شق شرفك. كما كان عليه أن يخضع لإجراءات لإزالة جلطات الدم من كيس الصفن".



وقال إن الرجل خسر ماليًا واضطر إلى اقتراض المال.



بعد خمسة أشهر من الحادث، في فبراير، أخبر الشرطة أنه لا يزال بحاجة إلى الشفاء التام.



ولم يتم القبض على هامبسون بسبب الهجوم حتى 6 نوفمبر، عندما كانت في حجز الشرطة بسبب مسألة منفصلة.



قالت القاضية لويز براندون: "كان يجب أن تغادر الحانة عندما طُلب منك ذلك، وأعمال العنف المتهورة والمندفعة جلبت هذا الأمر على عاتقك".

