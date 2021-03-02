استخدمي ماء الأرز لتطويل شعرك وشاهدي النتيجة المذهلة

شعر



أثبتت التجارب أن ماء الأرز بمختلف أنواعه “بسمتي ، بني أو لزج” أنه العنصر المسؤول عن الشعر الطويل والسميك والصحي. وفقاً لموقع “express”.

وقد شارك مستخدمو Tiktok رحلات نمو شعرهم، والذي نسبته إلى استخدام ماء الأرز مرتين في الأسبوع. وهذا الاختراق لا يجعل شعرك ينمو فحسب، بل إنه يجعل شعرك يبدو أكثر لمعانًا ويشعرك بالنعومة والصحة وأقل تشابكًا.



تقومي بصب الأرز النظيف في وعاء محكم الغلق ، وإضافة بعض الماء البارد ، وتخلطهم معًا حتى يصبح الماء “أبيض كالحليب”.

ويوصي مستخدمو التجربة باستخدام كوب واحد من أرز الياسمين في كوبين أو ثلاثة أكواب من الماء. ثم ضعي الغطاء على الوعاء واتركه لمدة يوم إلى ثلاثة أيام واسكب المزيج في زجاجة رذاذ.



ويقول بعض الناس أن الرائحة كريهة ، لذا يمكنك إضافة قشر الليمون أو قشر البرتقال أو الزيوت الأساسية لتحسينها.بعد ذلك رشي ماء الأرز على شعرك حتى يصبح رطبًا.



التركيز على الجذور

ويوصى بالتركيز على الجذور ، واتركي ماء الأرز على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك كالمعتاد. وقد استخدمت النساء اليابانيات ، المعروفات بشعرهن الطويل والسميك ، نفس الحيلة.



وأظهرت الدراسات أن الإينوزيتول ، وهو كربوهيدرات موجود في الأرز ، مفيد في اختراق خيوط الشعر وإصلاحها.ويعمل ماء الأرز على تحسين مظهر الشعر التالف مع حماية شعرك من التلف في المستقبل.



وماء الأرز مليء بالأحماض الأمينية والفيتامينات B و E والمعادن ومضادات الأكسدة. وكل هذه الأشياء تعمل معًا لتحسين حالة شعرك.