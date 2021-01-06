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" مايكروسوفت "تفاجئ العالم بتجديد غير متوقع

مايكروسوفت
مايكروسوفت
 
الأربعاء، 06-01-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت تقارير إخبارية أن شركة مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز" في عام 2021 ، ووصفته بأنه تجديد بصري شامل .
وأشار موقع " بيزينس إنسايدر " إلي أن التكهنات أثيرت بعد إعلان الوظائف الذي نرته الشركة حديثا للإعلان عن وظيفة في مجال  هندسة البرمجيات في فريق تجارب مستخدمي "ويندوز كوري " .
وجاء في الإعلان :" "تعمل في هذا الفريق مع منصتنا الرئيسية وSurface وشركاء التصنيع لتنسيق وتقديم التجديد المرئي الشامل لتجارب ويندوز للإشارة إلى عملائنا بأن ويندوز قد عاد والتأكد من أن ويندوز يعتبر أفضل تجربة نظام تشغيل للعملاء" .
 

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