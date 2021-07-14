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وثائقي يكشف خطة التمدد العثماني لمواجهة نفوذ أمريكا بعهد بايدن

بايدن واردوغان
بايدن واردوغان
Native
الأربعاء، 14-07-2021 03:46 م
كشف فيلم وثائقي حمل عنوان "الإمبراطورية المحتضرة"، عن الخطوط العريضة لفكر النظام التركي واتجاهه لسياسة ونفوذ الولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي بايدن ، وقد تحدث خلاله العديد من المتخصصين والنشطاء السياسيين أصحاب الفكر المناهض لأمريكا.

وعرض الوثائقي لقاء مصور لبايدن عن توجهه لتمويل المعارضة التركية لتغيير النظام التركي ووصولها الي السلطة، وأعرب عن عدم رغبته باستكمال أردوغان بالحكم في بيان ادلى به لصحيفة نيويورك تايمز في يناير 2020، وفي ذلك الوقت لم يكن مرشح للرئاسة الامريكية.

وقد وصفوا أمريكا بالديكتاتورية وانها الي زوال، وان اختيار بايدن كرئيس أمريكي قد تم في انتخابات غير نزيهة، وإن وجوده في الحكم سيتسبب في العديد من المشاكل الاقتصادية بالعالم والصراعات الاجتماعية بالولايات المتحدة، ولفتت إلى أن إدارة بايدن يجب أن تعمل على استقرار العلاقات الخارجية مع دول العالم.

 

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