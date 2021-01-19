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«واس»: السجن لعدد من منسوبي الداخلية في السعودية

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الشرطة
 
الثلاثاء، 19-01-2021 09:49 ص المصريون
أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية (عسكريين ومدنيين) بطلب وقبول الرشوة.
وأوضح المصدر -بحسب وكالة  الأنباء السعودية الرسمية "واس"- أن إدانة منسوبي “الداخلية” بالرشوة مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظامًا وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري.

وأشار المصدر المسؤول في “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، إلى “صدور أحكام على المدانين بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات”.
 

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