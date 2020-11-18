الأربعاء 18 نوفمبر 2020
توقيت مصر 21:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إجراء جديد من فلسطين تجاه دولتين خليجيتين

فيديو مثير لفتاة كادت تنتحر من أعلى كوبري لكن ما حدث كان رائعًا

مصر تصدر بيانًا قويًا ضد فرنسا

بيان خطير من السعودية عن أنشطة إيران النووية

"الجبير" يتحدث عن أمر تاريخي تنتظره السعودية

شادي محمد يسخر من خالد الغندور ويصفه بالـ«محروم»

هبوط حاد للدولار في الكويت

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من الثلاثة أيام القادمة

تأييد حبس لاعب النادي الأهلي سنة

مفاجأة.. ضبط 262 ألف موظف يتعاطون المخدرات

ADS
 

هبوط حاد للدولار في الكويت

أسعار-الدولار
هبوط حاد للدولار في الكويت
 
الأربعاء، 18-11-2020 07:17 م
كشفت وسائل إعلام كويتية اليوم الأربعاء، عن تراجع سعر صرف الدولار لليوم الخامس على التوالي اليوم الأربعاء.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، وسط هيمنة التطورات الإيجابية على صعيد التوصل إلى لقاح كورونا  رغم تنامي حالات الإصابة بالفيروس وفرض قيود اقتصادية أشد في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

وأظهرت السوق بعض الشهية للمخاطرة، في ظل مكاسب للعملات التي ترتفع وسط أجواء التفاؤل مثل الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية.

وأعلنت "فايزر" أن النتائج النهائية للاختبارات المتقدمة على لقاحها لمرض كوفيد-19 أظهرت فعالية بنسبة 95 بالمئة، مما أشاع الارتياح في سوق أنهكتها الجائحة. وقبل ذلك كشفت موردنا عن بيانات أولية للقاحها تُظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمئة.

لكن عدد الوفيات اليومية العالمية بفيروس كورونا بلغ عشرة آلاف و816 الثلاثاء، وفقا لأرقام جمعتها "رويترز"، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق. وسجلت الولايات المتحدة، البلد الأشد تضررا في العالم، نحو 11.38 مليون إصابة و248 ألفا و574 وفاة منذ بداية الجائحة.
 

إقرأ ايضا

5782442161502701846

فيديو مثير لفتاة كادت تنتحر من أعلى كوبري لكن ما حدث كان رائعًا

saudi-172019-001_0

بيان خطير من السعودية عن أنشطة إيران النووية

LKJKLGJDL

"الجبير" يتحدث عن أمر تاريخي تنتظره السعودية

أخبار متعلقة

20200628101601161

نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

274

تزامنًا مع اشتداد الصراع.. مذبحة مروعة في إثيوبيا

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000

دولة خليجية تتلقى مساعدة مالية