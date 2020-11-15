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نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

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نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد
 
الأحد، 15-11-2020 06:17 م الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه تراجعًا ملحوظًا في عدد من البنوك في ختام التعاملات اليوم الأحد.

جاء هذا بينما استقر في أخرى مقارنة بمستواه مساء أمس الخميس.


في بنك كريدي أجريكول تراجع سعر الدولار قرشين مسجلًا 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.


أما في بنك القاهرة فتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا مسجلًا 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبو ظبي الإسلامي، والبركة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
 

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