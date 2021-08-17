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منع من يرتدي ملابس رائحتها كريهة من ركوب النقل العام في السعودية

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منع من يرتدي ملابس رائحتها كريهة من ركوب النقل العام في السعودية

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الثلاثاء، 17-08-2021 01:11 م

كشفت وسائل إعلام محلية أن هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية، تدرس إلزام شركات النقل العام، بمنح الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر دون دفع أي أجرة إضافية لقاء الاستفادة من الخدمة.
ووفقا لـ”عكاظ” فإن مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي أنشطة النقل ، يلزم الناقل بتهيئة وسائل النقل المشغلة من قبله بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة بأمن وسلامة، مع عدم أحقية الناقل برفض توفير الخدمة.
كما تضمن المشروع، السماح للركاب باصطحاب الحيوانات على متن وسيلة النقل، ووضعها في الأماكن المخصصة لها (إن وجدت)، بشرط ألا تؤثر على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل، مع السماح للركاب ذوي الإعاقة البصرية باصطحاب حيوانات الخدمة المعتمدة على متن الوسيلة، وسيسمح للركاب باصطحاب حيواناتهم الأليفة صغيرة الحجم بشرط وضعها في مستوعبات مخصصة للنقل.
ومنع المشروع صعود الراكب الذي تجاوز الحواجز الموضوعة في محطات ومرافق النقل العام، أو تجاوز الصف المخصص لانتظار الركاب فيها، أو دخول الوسيلة أو المحطة بملابس غير لائقة أو متسخة، أو تنبعث منها روائح كريهة، أو إلقاء القمامة والبصق داخل وسائل أو محطات ومرافق النقل، أو التقاط صور أو مقاطع مرئية مسجلة لأشخاص أو ركاب آخرين دون إذن منهم.
 

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