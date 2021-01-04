الإثنين، 04-01-2021
09:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حصلت صحيفة "واشنطن
بوست " علي مكالمة هاتفية مسجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وهو يضغط علي أكبر
مسئول عن العملية الانتخابية في ولاية
جورجيا
لإيجاد أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلي فوز ، كمحاولة من جانب
ترامب
لتعزيز مزاعمه عن تزوير الانتخابات .
و نشرت الصحيفة
مقتطفات من المكالمة بين ترامب
وسكرتير ولاية جورجيا
الجمهوري
براد رافينسبرجر و التي استمرت ساعة، لافتة إلي إن ترامب
راح في حديثه مع رافينسبرجر
ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في
جورجيا
أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن
.
و بعض ما جاء في
المكالمة :" قال ترامب
"مواطنو جورجيا
غاضبون .. الناس في البلاد غاضبون... ولا يوجد ما يمنع من القول،
مثلما تعلم، إنك أعدت إحصاء (الأصوات)" ، مضيفا "انظر.. هذا كل ما أريد منك
فعله ، كل ما أريده هو إيجاد 11780 صوتا..
لأننا فزنا بالولاية، مصرا على أنه "لا يمكن بأي حال" أن يكون قد خسرها.
جدير بالذكر أن البيت
الأبيض لم يصدر أي تعليق علي المكالمة كما لم يرد مكتب رافينسبرجر علي طلبات
التعليق علي المكالمة ، كما لم يعلق بايدن
أيضا علي التسريب .