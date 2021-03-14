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مفاجأة.. كوريا الشمالية تتجاهل محاولات "بايدن" للتقارب

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
 
الأحد، 14-03-2021 09:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف مسئول أمريكي كبيرة في إدارة بايدن أن هناك محاولات سرية للتواصل مع كوريا الشمالية ولكنها ترفض التواصل منذ منتصف فبراير .

وأضاف المسئول في تصريحاته لوكالة " رويترز " و الذي رفض ذكر أسمه ، أن بعض هذه المحاولات مع بعثة بيونجيانج في الأمم المتحدة ، لافتا إلي أن الإدارة بذلت مجهود كبير للتواصل مع الحكومة الكورية الشمالية من خلال عدة قنوات وباءت كلها بالفشل مؤكدا أنه حتى اليوم لم يتلقوا أي رد من بيونجيانج .

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الزعيم الكوري خلال حملته الانتخابية بأنه " بلطجي " وقال أنه لن يجتمع معه إلا بشرط أن يوافق علي تفكيك قدراته النووية .
 

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