الثلاثاء 23 مارس 2021
توقيت مصر 16:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. زوجة تحتفل بطلاقها من زوجها بطريقة صادمة

«مُبهجة».. صورة نادرة تُنشر لأول مرة للملك سلمان رفقة أبوكروز

كاف يعلن موعد مباراة مصر وكينيا

قرار سعودي بفرض لقاح كورونا على العاملين في هذه المجالات

«مشكلة كبيرة»..«آبي أحمد» يكشف أمام البرلمان مفاجآت عن سد النهضة

فنانة ظهرت معه في فندق الإقامة.. «صلاح» يضع اتحاد الكرة في حرج شديد(صور)

فنانة شهيرة تهاجم والدة حلا الترك بعد سجنها: «شوهتي صورة بنتك»

أول تعليق من قطر على المبادرة السعودية

«هتكوا مَواطن عفتها».. براءة الـ 7 متهمين بالتحرش بـ«فتاة المنصورة»

زفة لعروسين مصريين في شوارع السعودية

ADS
 

«مشكلة كبيرة»..«آبي أحمد» يكشف أمام البرلمان مفاجآت عن سد النهضة

117-004330-5_15b2819726819b_700x400
آبي أحمد
 
الثلاثاء، 23-03-2021 01:19 م المصريون

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لإثيوبيا ماليا وسياسيا ودبلوماسيا.
وقال آبي أحمد، في جلسة استماع أمام البرلمان الإثيوبي، إن "أي تأخير في تعبئة سد النهضة سيسبب خسارة والتعبئة لن تؤثر على دول المصب".
وأضاف آبي أحمد أن "إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان. لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام".
وأوضح آبي أحمد أن "غرض إثيوبيا من بناء السد هو توليد الكهرباء فقط ولا يهدف إلى الإضرار بمصالح مصر والسودان".
وتابع: "سنستمر في بناء السد الخاص بنا دون أي ضرر لكلا البلدين ".
وأردف: "عبر  الحوار وبالتفاهم يمكن إيجاد حلول لكافة التباينات بين دولة المنبع و دول المصب".
وفيما يخص أزمة الحدود مع السودان، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: "السودان بلد شقيق وسنحل الخلافات بشأن الحدود بالحوا".
 

إقرأ ايضا

البرلمان الأسترالي

فضيحة تهز البرلمان الأسترالي

640

مكافحة الفساد السعودية: إيقاف 7 ضباط وعدد من الموظفين

1044062804_0_0_2956_1598_1000x541_80_0_0_91b5a8b63fa2579c81f831179beb32f7

تهديد صريح من السودان لـ إثيوبيا: مستعدون للحرب

أخبار متعلقة

1044062804_0_0_2956_1598_1000x541_80_0_0_91b5a8b63fa2579c81f831179beb32f7

تهديد صريح من السودان لـ إثيوبيا: مستعدون للحرب