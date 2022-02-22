الثلاثاء 22 فبراير 2022
توقيت مصر 12:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. بوتين يضع مدير مخابراته في موقف محرج على الهواء

بسبب الظلم.. ريهام سعيد تترك وصيتها في رسالة مُبكية: هموت قريبًا

أول تعليق من «الاتصالات السعودية» على مدير سوري أساء للمملكة

لماذا أمر صدام حسين بكسر ذراع شقيق زوجته؟ شهادة تاريخية «فيديو»

4 مميزات جديدة تطلقها «واتساب» تعرّف إليها

«أبو القنابل».. سر السلاح الذي تعتمد عليه روسيا لإجبار أوكرانيا على الاستسلام

الكشف عن المبلغ الضخم الذي تقاضاه «صلاح» للظهور مع إسعاد يونس

شاهد.. ملك الأردن يستعرض كفاءته العسكرية في تمرين بالذخيرة الحية

نهاية مُحزنة.. يسقط ميتًا بعد إلغاء المحكمة حكم إعدامه!

التحالف يعلن سقوط طائرة مسيرة على قرية سعودية

ADS
 

لماذا أمر صدام حسين بكسر ذراع شقيق زوجته؟ شهادة تاريخية «فيديو»

download
صدام حسين
Native
Teads
الثلاثاء، 22-02-2022 09:46 ص


عرضت فضائية «إم بي سي» شهادة لزياد طارق عزيز نجل وزير الخارجية العراقي الراحل، كشف خلالها سبب إصدار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أمرًا بكسر ذراع شقيق زوجته.
وقال زياد في حواره ببرنامج «السطر الأول»: «أمر الرئيس الراحل صدام حسين بكسر ذراع لؤي طلفاح شقيق زوجته ساجدة؛ بعد اعتدائه على مدرس جامعي، وكنا ندرس في كلية الهندسة المدنية، واعتدى لؤي على أستاذ جامعي بالكلية اسمه خالد شاكر، ودفعه بشدة فسقط على الأرض وكسرت يد».
وأكمل نجل وزير الخارجية العراقي الأسبق: «وصلت شكوى الأستاذ الجامعي إلى مكتب الرئيس الراحل صدام حسين؛ فأمر على الفور بإحضار شقيق زوجته وخال أولاده، وأمر أن توضع يده على صخرة وتكسر، قصاصًا للأستاذ الجامعي».
شاهد الفيديو هنا:
 

إقرأ ايضا

465021-2026338454

شاهد.. بوتين يضع مدير مخابراته في موقف محرج على الهواء

قف

أول تعليق من «الاتصالات السعودية» على مدير سوري أساء للمملكة

780-520000hqdefault_6

«أبو القنابل».. سر السلاح الذي تعتمد عليه روسيا لإجبار أوكرانيا على الاستسلام