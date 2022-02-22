لماذا أمر صدام حسين بكسر ذراع شقيق زوجته؟ شهادة تاريخية «فيديو»

الثلاثاء، 22-02-2022
09:46 ص
عرضت فضائية «إم بي سي» شهادة لزياد طارق عزيز نجل وزير الخارجية العراقي الراحل، كشف خلالها سبب إصدار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
أمرًا بكسر ذراع شقيق زوجته
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وقال زياد في حواره ببرنامج «السطر الأول»: «أمر الرئيس الراحل صدام حسين
بكسر ذراع لؤي طلفاح شقيق زوجته
ساجدة؛ بعد اعتدائه على مدرس جامعي، وكنا ندرس في كلية الهندسة المدنية، واعتدى لؤي على أستاذ جامعي بالكلية اسمه خالد شاكر، ودفعه بشدة فسقط على الأرض وكسرت يد».
وأكمل نجل وزير الخارجية العراقي الأسبق: «وصلت شكوى الأستاذ الجامعي إلى مكتب الرئيس الراحل صدام حسين
؛ فأمر على الفور بإحضار شقيق زوجته
وخال أولاده، وأمر أن توضع يده على صخرة وتكسر، قصاصًا للأستاذ الجامعي».
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