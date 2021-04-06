" كورونا" تجبر البيت الأبيض علي اتخاذ هذا القرار العاجل

الثلاثاء، 06-04-2021
10:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أجبرت جائحة " كورونا
" البيت الأبيض
علي اتخاذ قرار عاجل بإلغاء
مسابقة دحرجة بيض الفصح للعام الثاني علي التوالي .
و ألقي الرئيس الأمريكي جو بايدن
كلمة أمس الاثنين من البيت الأبيض
احتفالا
بالعطلة مع زوجته جيل بايدن وأرنب عيد الفصح
الشهير يقف إلي جوارهم ، حسبما نشرت
" سكاي نيوز " .
و قال بايدن في كلمته أنه يتطلع إلي أن يفرح العام القادم البيت الأبيض
بالموسم مرة أخري وأنه ستكون هناك مسابقة دحرجة بيض عيد الفصح
مرة أخري .
وجدير بالذكر أن الشخص الذي تقمص شخصية الأرنب الأسطوري كان مستشار الرئيس
العسكري ، ليفتنانت كولونيل براندون وستلينج ، من سلاح الجو الأمريكي .