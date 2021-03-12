قرار قضائي عاجل ضد رئيس موريتانيا وعدد من وزرائه

الجمعة، 12-03-2021
09:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر
قاضي التحقيق في قضايا الفساد
التي يواجهها الرئيس الموريتاني السابق ، محمد ولد
عبد العزيز ، مع عدد من وزرائه ، قرار بفرض المراقبة القضائية المشددة عليه حسبما
طلبت النيابة العامة .
كما
أصدر القاضي قرار بفرض قيود علي تحركات الرئيس السابق ومنها عدم مغادرته العاصمة
نواكشوط دون إذن مسبق من مسئول التحقيق المعني بمكافحة الفساد
، و أن يوقع عند
الشرطة الوطنية 3 مرات أسبوعيا ، حسبما نشرت الصحف المحلية .
في
سياق متصل تمسك الرئيس السابق بحقه في الحصانة الدستورية بموجب المادة 93 من الدستور الموريتاني أما قاضي
التحقيق .
جدير
بالذكر أن الرئيس السباق يواجه 10 تهم أهمها الإثراء غير المشروع و إساءة استغلال
السلطة وغسيل الأموال .