قرارات عاجلة من الحج والعمرة بخصوص المسنين

الثلاثاء، 06-04-2021
10:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج
والعمرة
أن المسنين فوق 65
عام ممن تلوا اللقاح المضاد لفيروس " كورونا" المستجد ، سيكون بإمكانهم
الحصول علي تصاريح لأداء العمرة
والصلاة
وذلك من خلال الحصول علي تصريح من تطبيق " توكلنا " أو " اعتمرنا
" .
وأضاف مشاط أثناء مقابلة إعلامية في برنامج " يا هلا " أنه سيتم
تحضير تطبيق " توكلنا " الأيام المقبلة لاستقبال طلبات تصاريح أداء
مناسك العمرة
خلال شهر رمضان
، لافتا إلي أن من يرغب في أداء مناسك العمرة
خلال
شهر رمضان
سيكون عليه تقديم طلب الحصول عليه تقديم طلب الحصول
على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" وليس "اعتمرنا" مشيرا إلى أن التصاريح
لن تُمنح إلا للمحصنين.
ولفت إلى أنه سيتاح للشخص الحصول على تصريح لأداء عمرة واحدة
فقط خلال شهر رمضان
، فيما سيكون بالإمكان أداء الصلاة في الحرمين عن طريق حجز عددٍ
من الأيام خلال مرة واحدة في التطبيق.
شاهد الفيديو ..