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في إيران..

فضيحة في القصر الرئاسي.. حبس نائبة بسبب انحراف أخلاقي

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 06-12-2020 09:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن لمدة عامين لنائبة سابقة لرئيس النظام حسن روحاني بتهمة نقل معلومات سرية لجهات أجنبية و التحريض علي الفساد و الانحراف الأخلاقي .
و أكدت النائبة ، شهندخت مولاوردي، أنها ستستأنف الحكم لافتة إلي أن لديها مهلة 20 يوم للطعن به ، حسبما نشرت " صدي " .
وكانت مولاوردي تشغل منصب نائبة الرئيس روحاني لشئون المرأة لـ 4 سنوات ثم تولت مهمة المساعد الخاص لروحاني لشئون الحقوق المدنية حتى  2018 قبل أن تتقاعد .
جدير بالذكر أنه قد سبق وتم الحكم عليها بتهمة الدعاية ضد النظام في إيران .  
 

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