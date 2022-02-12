طاولة 6 أمتار.. لماذا تباعد بوتين وماكرون في قمة «موسكو»؟

بوتين وماكرون

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كشفت مصادر في قصر الإليزيه، سر جلوس الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» على طاولة 6 أمتار، عند لقاءه الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».

وقالت المصادر بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، إن الرئيس الفرنسي رفض إجراء تحليل «PCR»، لفيروس «كورونا»؛ إذ خيره الروس بين إجراء التحليل والسماح له بمصافحة «بوتين»، أو عدم إجراء التحليل والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وبحسب القصر الرئاسي الفرنسي، فإن «ماكرون»، رفض إجراء التحليل على الأراضي الروسية؛ خشية معرفة الحمض النووي الخاص به.

وفي بيان رسمي على لسان متحدث الرئاسة الروسية «ديمتري بيسكوف»، فإن الرئيس الفرنسي رفض إجراء تحليل فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى تفهم بلاده رفض «ماكرون» إجراء التحليل، وأنه لم يؤثر على سير المحادثات بين الرئيسين.