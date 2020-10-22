ضبطهما سويا في وضع مخل .. تقتل نجلها دفاعا عن عشيقها الشاب

ضبطهما سويا في وضع مخل .. تقتل نجلها دفاعا عن عشيقها الشاب

أقدمت أم برازيلية على جريمة تقشعر لها الأبدان بعد قيامها بقتل نجلها البالغ من العمر 21 سنة إثر ضبطه لها مع عشيقها.



وطعنت الأم لوسيفانيا لوبيز - 37 سنة - نجلها خوسيه كارلوس دا سيلفا - 21 سنة - في صدره دفاعا عن عشيقها.



وقالت الأم في التحقيقات إنها كانت تحتسي الكحول مع عشيقها الذي يصغرها بـ 15 سنة لتتفاجأ بنجلها يزورها فجأة.



وانفعل الابن عندما رأى هذا المنظر فحاول الاعتداء على عشيقها لكنها قامت بطعنه .



ألقي القبض على الأم و تم توجيه تهمة القتل العمد لها ، وفي حال ثبتت الجريمة قد تواجه السجن لمدة 30 سنة.

