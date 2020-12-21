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شاهد.. صورة نادرة للملك فهد في حفل تتويج الملك إليزابيث

الملك فهد
الملك فهد
 
الإثنين، 21-12-2020 09:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية صورة نادرة للملك فهد بن عبد العزيز أثناء حضوره حفل تتويج  الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا .
ويظهر في الصورة إلي جانب الملك فهد ، الأمير عبد الإله بن علي ولي عهد العراق و الأمير أي هيتو ولي عهد اليابان وكان ذلك في عام 1953 م .
جدير بالذكر أن إليزابيث الثانية ولدت  في 21 أبريل 1926م ، و هي الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجموع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا، و منذ 6 فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، باربادوس، باهاماس، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس ، حسب ويكيديا . 

 


 

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