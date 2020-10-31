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شاهد .. أول صورة لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي

ساحة الحرم
شاهد .. أول صورة لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي
 
السبت، 31-10-2020 06:41 ص أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحظة القبض على منفذ اقتحام إحدى ساعات الحرم المكي.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الجهات الأمنية باشرت حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى".

وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة عبر السوشيال ميديا رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.



 

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