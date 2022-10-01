سابقة تاريخية.. فوز سجينين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

السبت، 01-10-2022
08:47 ص
احتفل أنصار مرشحين مسجونين فازا بمقعدين في البرلمان الكويتي
الجديد رغم غيابهما، وذلك في سابقة تاريخية بالكويت.
وكانت الاحتفالات الشعبية انطلقت في مقر المرشح لانتخابات
مجل
س الأمة الكويتي، حامد البذالي الذي فاز في الانتخابات عن الدائرة الثانية، ومن
اللافت في الأمر أنه لا يزال في السجن المركزي.
كما سادت مظاهر الاحتفال بفوز النائب السجين منطقة الصليبات،
وقد أطلق أهالي قبيلة بني غانم العنان للأغاني الشعبية والوطنية.
فيما تمكن البذالي ونائب آخر وهو مرزوق الخليفة المرشح الفائز
من الدائرة الرابعة، من الفوز بعضوية مجل
س الأمة وهما داخل أسوار السجن.
ومن جانبه، قال المحامي عبدالله المحري، أخو النائب السجين،
إن التصويت لصالح شقيقه سابقة في تاريخ بلده، مؤكدا أن فريق محامين تشكل للدفاع عن
البذالي، وأنه يأمل في إطلاق سراحه ليلتحق بعمله النيابي في البرلمان الجديد، وفق موقع
"الحرة".
ومن المرتقب أن يُعرض النائب البذالي أمام المحكمة مجددا
يوم 20 أكتـوبر لتصدر حكمها في القضية المعروفة بفرعية بني غانم.