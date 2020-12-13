الأحد 13 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المالية : إحباط 3283 عملية تهريب برسوم وغرامات 483 مليون جنيه

نهاية ديسمبر.. الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الغردقة

خلفان يطالب بضم إيران و إسرائيل إلي جامعة الدول العربية

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

رسميا .. البحرين تعلن موافقتها علي تسجيل هذا اللقاح

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد واحتفال أهالي الرياض بتوليه الحكم

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مفاجأة.. حلقة الخطيب والسعدي الأعلى مشاهدة في تاريخ التلفزيون المصري

الأهلي يبث زيارة أسرة موسيماني للتش.. ويعلق: فخر

موسيماني: صفقتان سوبر ستغيران وجه الأهلي بكأس العالم

ADS
 

خلفان يطالب بضم إيران و إسرائيل إلي جامعة الدول العربية

ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
 
الأحد، 13-12-2020 11:34 ص متابعات- أمينة عبد العال

غرد ضاحي خلفان ، نائب رئيس شرطة دبي علي صفحته الرسمية علي " تويتر" مطالبا بضم كلا من إيران و إسرائيل إلي جامعة الدول العربية بعد تغيير أسمها إلي جامعة الشرق الأوسط .
و أضاف في تغريدة أخري " مش معقولة يكون مائة مليون إيراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران " .
وغرد بالعديد من التغريدات التي تطالب بالاعتراف بدولة إسرائيل بعد اعتراف العالم بها ، مضيفا أن حدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة .

 

إقرأ ايضا

ارشيفية

رسميا .. البحرين تعلن موافقتها علي تسجيل هذا اللقاح

الملك فهد

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد واحتفال أهالي الرياض بتوليه الحكم

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد ينشر استطلاعا نتائجه صادمة بشأن رأي الإماراتيين في التصالح مع قطر

أخبار متعلقة

أنجلينا جولي و نسختها الإيرانية

السجن 10 سنوات لـ" أنجلينا جولي " في إيران

وزير الخارجية المغربي

تعليق غريب من وزير الخارجية المغربي علي اتصال بلاده بإسرائيل

000_8WN2AW

«الملك وافق».. ترامب يفجر مفاجأة عن تطبيع جديد مع إسرائيل

الهام خازن

مفاجأة.. سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

1014246237_0_264_4288_2583_1000x541_80_0_0_d93dc5687a1e078f296afd7c1460cda2

ضجة كبيرة.. رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه الشكر للموساد(فيديو)

3_788694_highres

أنباء عن وفاة المرشد الأعلى لإيران