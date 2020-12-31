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حساب «آل سعود» ينشر فيديو للاحتفال بعيد ميلاد الملك سلمان الـ85

عيد-ميلاد-الملك-سلمان-7
الملك سلمان
 
الخميس، 31-12-2020 10:10 ص المصريون

يصادف اليوم  الخميس 31 ديسمبر 2020 ، العيد الـ85 لميلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة.
ونشر حساب "تاريخ آل سعود"، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو بخلفية أغنية "أنت ملك"، احتفالًا بعيد ميلاد العاهل السعودي.
وأظهر الفيديو عدد من الصور للملك سلمان ولقطات أثناء تأدية الملك العرضة السعودية في عدة مناسبات مختلفة.
وعلق الحساب على مقطع الفيديو قائلا :” اليوم 31 ديسمبر 2020 وفيه أصبح عمر سيدي الملك سلمان حفظه الله ورعاه 85 عاما.
وأضاف الحساب : أرجو لك من الله عمرا مديد وعملا سديد وعيشا رغيد. وحفظك الله وجعلك ذخرا لبلادنا السعودية ولشعبها العظيم.
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعادوا نشر الفيديو مهنئين الملك سلمان بعيد ميلاده، ومتمنين له دوام الصحة والعافية.

 

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