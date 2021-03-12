تونس ترفع أسعار الوقود لهذا السبب

الجمعة، 12-03-2021
10:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت
تونس
أنها رفعت أسعار الوقود
للمرة الثانية خلال شهر لكبح العجز في الميزانية التي
تواجهه ، وذلك ضمن الإصلاحات التي يريدها المقرضون الدوليون .
و
أشارت وزارة الطاقة فبي بيان نشرته إلي أن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.955 دينار
إلي 1.995 دينار .
وكان
صندوق النقد
الدولي قد حث تونس
الشهر الماضي علي خفض فاتورة الأجور و الحد من دعم
الطاقة من أجل تقليص العجز المالي ، فيما يضع مزيدا من الضغط علي الحكومة الهشة في
ظل مزيدا من الأمة المالية والسياسة التي تواجهها تونس
، محذرا من وصول العجز
المالي إلي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس
الإصلاحات .
جدير
بالذكر أن العجز المالي وصل إلي 11.5% في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة
" كورونا" .