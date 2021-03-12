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تونس ترفع أسعار الوقود لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 12-03-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت تونس أنها رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر لكبح العجز في الميزانية التي تواجهه ، وذلك ضمن الإصلاحات التي يريدها المقرضون الدوليون .
و أشارت وزارة الطاقة فبي بيان نشرته إلي أن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.955 دينار إلي 1.995 دينار .
وكان صندوق النقد الدولي قد حث تونس الشهر الماضي علي خفض فاتورة الأجور و الحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي ، فيما يضع مزيدا من الضغط علي الحكومة الهشة في ظل مزيدا من الأمة المالية والسياسة التي تواجهها تونس ، محذرا من وصول العجز المالي إلي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021  إذا لم تنفذ تونس الإصلاحات .
جدير بالذكر أن العجز المالي وصل إلي 11.5% في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة " كورونا" .
 

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