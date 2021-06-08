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تفاصيل مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق على يد المقاومة

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الثلاثاء، 08-06-2021 10:11 ص

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصرع آفي هار إيفين الرئيس السابق لوكالة الفضاء الإسرائيلية مساء الأحد في مستشفى رامبام في حيفا، متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا الشهر الماضي.
وخلال الاشتباكات التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تم تدمير فندقين في إسرائيل، كان إيفي يقيم في أحدهما.
ونقل إلى مستشفى رامبام بعد إصابته بحروق واختناق.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن “إيفين حائز على جائزة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكان رئيسا سابقا لوكالة الفضاء الإسرائيلية، ومات عن عمر ناهز 84 عاما”.
 

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