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تعرف علي سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
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السبت، 21-08-2021 09:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار السبت 21 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.70 جنيه، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.  
 

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