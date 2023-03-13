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تطور جديد في قضية المعلمة السعودية وفاء الغامدي التي قتلت على يد زوجها

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تطور جديد في قضية المعلمة السعودية وفاء الغامدي التي قتلت على يد زوجها

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وفء الغامدي
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الإثنين، 13-03-2023 10:14 ص

 

 

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن المحكمة الجزائية في جدة ستصدر، الأربعاء المقبل، حكمها النهائي في قضية وفاء الغامدي، المعروفة إعلاميا بـ"معلمة جدة المغدورة"، التي قتلت على يد زوجها، في جريمة أثارت اهتمام الرأي العام ، في سبتمبر الماضي.

 

وخلال الجلسة التي عُقدت، الأحد، وحضرها وكيل ومحامي أسرة القتيلة، بالإضافة إلى الجاني وموكله في القضية، طالب القاضي بحضور والد الغامدي خلال الجلسة المقبلة، الأربعاء، والتي من المقرر أن تشهد النطق بالحكم على الجاني. وفقا لأخبار 24.

 

 

 

وكان المتهم "الزوج" قد اعترف بقتل زوجته بعد أن تقدمت بشكوى لقسم الشرطة بعد خلافات بينهما.

 

 

ورغم اعتراف الجاني بأنه أقدم على قتلها إلا أنه أصر على نفي إساءته واعتدائه على الزوجة بحسب زعمه .

 

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