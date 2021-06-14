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تصريحات غير متوقعة من بايدن عن ملكة بريطانيا

الرئيس الأمريكي و ملكة بريطانيا
الرئيس الأمريكي و ملكة بريطانيا
Native
الإثنين، 14-06-2021 10:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانية ذكرته بوالدته وذلك بعد احتسائه الشاي في قلعة ويندسور،مع الملكة التي تبلغ من العمر 95 عام .
وصرح بايدن في تصريحات صحفية قائلا:" لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة لكنها ذكرتني بأمي مظهرها وكرمها، مضيفا أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما، وهما السيد بوتين رئيس روسيا، وشي جين بينغ رئيس الصين"، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن  بايدن وزوجته تناولا  الشاي مع الملكة إليزابيث، في نهاية قمة مجموعة السبع، في أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه الرئاسة.
 

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