تصريحات غير متوقعة من بايدن عن ملكة بريطانيا

الإثنين، 14-06-2021
10:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي
جو بايدن
أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانية ذكرته بوالدته وذلك بعد احتسائه الشاي في
قلعة ويندسور،مع الملكة التي تبلغ من العمر 95 عام .
وصرح بايدن
في تصريحات صحفية قائلا:" لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة
لكنها ذكرتني بأمي مظهرها وكرمها، مضيفا أرادت أن تعرف عن الزعيمين
اللذين سأجتمع معهما، وهما السيد بوتين رئيس روسيا
، وشي جين بينغ رئيس الصين
"، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن بايدن
وزوجته تناولا الشاي مع الملكة إليزابيث، في
نهاية قمة مجموعة السبع، في أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه الرئاسة.