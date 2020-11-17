"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة لجمهور ألميريا باللغة الإسبانية
"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة لجمهور ألميريا باللغة الإسبانية
الثلاثاء، 17-11-202007:08 مالطيب حسين
وجه المستشار السعودي تركي آل الشيخ رسالة باللغة الإسبانية إلى جمهور فريق ألميريا.
وتعهد في الرسالة التي نشرها على "تويتر" بوجود الفريق في المكان الذي ينتمي إليه.
وقال: "أشكركم جميعًا على الدعم الذي تلقيته من حالتي الصحية ، لقد جعلتم قلبي ملكًا لمدينة ألميريا العظيمة وألميريا التابعة لها ، سنحقق معًا الهدف العظيم المتمثل في وجود فريقنا في المكان الذي ينتمي إليه ، وهو اللعب ضد الأفضل ".