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"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة لجمهور ألميريا باللغة الإسبانية

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"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة لجمهور ألميريا باللغة الإسبانية
 
الثلاثاء، 17-11-2020 07:08 م الطيب حسين
وجه المستشار السعودي تركي آل الشيخ رسالة باللغة الإسبانية إلى جمهور فريق ألميريا.

وتعهد في الرسالة التي نشرها على "تويتر" بوجود الفريق في المكان الذي ينتمي إليه.

وقال: "أشكركم جميعًا على الدعم الذي تلقيته من حالتي الصحية ، لقد جعلتم قلبي ملكًا لمدينة ألميريا العظيمة وألميريا التابعة لها ، سنحقق معًا الهدف العظيم المتمثل في وجود فريقنا في المكان الذي ينتمي إليه ، وهو اللعب ضد الأفضل ".



 

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