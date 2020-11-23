تركيا تشيد بعمل بطولي شهدته المدينة المنورة

الإثنين، 23-11-2020
04:31 م
الطيب حسين
تناولت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، ما وصفته بالـ"العمل البطولي"للقائد العثماني فخر الدين باشا
، في المدينة المنورة
.
وجاء هذا بمناسبة إحياء الذكرى الـ72 لوفاته.
واشتهر فخر الدين باشا
بلقب "نمر الصحراء".
وذكرت الوكالة أنه اشتهر "بدفاعه البطولي عن المدينة المنورة
في وجه القوات البريطانية".
ورصدت الوكالة أن فخر الدين باشا
، ولد في عام 1868 في مدينة روسجوق في بلغاريا، واستقر مع عائلته في اسطنبول عقب الحرب العثمانية الروسية عامي 1877-1878.
وبعد نبدة عن تدرجه في المراتب العسكرية، والمهام التي أنيطت به والمعارك التي خاضها، يصل التقرير إلى النقطة الهامة، وهي وصوله إلى الحجاز في عام 1916، حيث عينه "قائد الجيش الرابع جمال باشا قائدا لحامية الحجاز بالمدينة المنورة
لحمايتها من الإنجليز.
وروى التقرير أن فخر الدين باشا
بعد قرار الحكومة العثمانية إخلاء الحجاز جزئيا عرض "على الحكومة نقل الأمانات المقدسة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اسطنبول حفاظا عليها من النهب، ووافقت الحكومة العثمانية بشرط تحمل فخر الدين باشا
مسؤولية إيصالها بسلام إلى اسطنبول".
وأفيد في هذا الشأن بأن فخر الدين باشا
شكل "لجنة لتدقيق 30 قطعة من الأمانات المقدسة، ثم أرسلها إلى اسطنبول برفقة ألفي جندي".