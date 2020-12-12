السبت 12 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة في السعودية.. يقتل والده بطريقة بشعة

السجن 10 سنوات لـ" أنجلينا جولي " في إيران

أردوغان يعلن عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه لـ" كورونا"

فنان شهير يعلن اعتزال التمثيل بشكل مفاجيء

حسين فهمي يكشف عن الفنانة الشهيرة التي "عاكسته " و " السيدة أسفل سريره "

فنانة شهيرة: ليه الرجل عنده ثدي وحلمة؟.. والشعراوي يُجيب

ترامب يهاجم المحكمة العليا بألفاظ غير لائقة

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تفاعل واسع عقب نشر "ميدو" صورة له رفقة "الخطيب"

شغب واعتداء.. الأمن يتحرك لحماية نادي الزمالك

ADS
 

ترامب يهاجم المحكمة العليا بألفاظ غير لائقة

ترامب
ترامب
 
السبت، 12-12-2020 09:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
هاجم الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب المحكمة العليا بعد رفضها الطعن الذي قدمه اعتراضا علي فوز بايدن في 4 ولايات .
وقال ترامب في تعليقه : لقد خذلتنا المحكمة لم يكن لديها الحكمة ولا الشجاعة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وكانت الدعوي المقدمة إلي المحكمة العليا مباشرة طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا و ميشيجان و بنسلفانيا و ويسكونسن ، التي أشارت النتائج الأولية فيها إلي فوز جو بايدن .
جدير بالذكر أن ترامب أعلن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 في حال عدم فوزه في معركته القضائية .
 

إقرأ ايضا

أنجلينا جولي و نسختها الإيرانية

السجن 10 سنوات لـ" أنجلينا جولي " في إيران

أردوغان

أردوغان يعلن عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه لـ" كورونا"

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يفجر مفاجأة مدوية عن العلاقات مع قطر: هناك إجماع على هذا القرار

أخبار متعلقة

ترامب و بايدن

للمرة الثانية .. " بايدن " يتفوق علي "ترامب " و يخطف منه هذا اللقب

ترامب

صدمة جديدة لـ " ترامب " من بنسلفانيا

ترامب

صحيفة أمريكية تكشف مؤامرة " ترامب " في حفل تنصيب " بايدن "

ارشيفية

أخيرا.. أمريكا تمنح مئات الآلاف من الهاجرين تصاريح عمل

أنتوني بلينكن و بايدن

رويترز : أنتوني بلينكن وزير خارجية إدارة بايدن

نتنياهو و بايدن

نتنياهو يوجه رسالة سرية لـ " بايدن ".. هذا محتواها