ترامب يهاجم المحكمة العليا بألفاظ غير لائقة

السبت، 12-12-2020
09:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
هاجم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا
بعد رفضها الطعن الذي قدمه اعتراضا علي
فوز بايدن
في 4 ولايات .
وقال ترامب
في تعليقه
: لقد خذلتنا المحكمة لم يكن لديها الحكمة ولا الشجاعة ، حسبما نشرت " سكاي
نيوز " .
وكانت الدعوي المقدمة
إلي المحكمة العليا
مباشرة طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا و
ميشيجان و بنسلفانيا و ويسكونسن ، التي أشارت النتائج الأولية فيها إلي فوز جو
بايدن
.
جدير بالذكر أن ترامب
أعلن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية
2024 في حال عدم فوزه في معركته القضائية
.