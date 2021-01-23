«ترامب» في أول تصريح له بعد تنصيب«بايدن»: «سنفعل شيئًا»

السبت، 23-01-2021
10:14 ص
المصريون
في أول تصريح
له عقب انتهاء ولايته الرئاسية وتنصيب رئيس
جديد، لمّح الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب
” إلى أنه سيعود إلى الساحة السياسية
، لكن بخلاف ذلك سيحتفظ بمستشاره الخاص عندما يبدأ حياته الجديدة كمقيم في فلوريدا
ونادي الجولف.
وقال لصحيفة “واشنطن إكزامينر” في مقابلة قصيرة على طاولته
المعتادة في مطعم نادي ترامب
الدولي للغولف الخاص، أمس الجمعة، قبل أن يختصر أحد المساعدين
اللقاء: “سنفعل شيئًا ، ولكن ليس بعد”، وكان هذا أول تعليق علني له منذ أن أدى جو بايدن
اليمين ، خاصة مع حظر الرئيس السابق من “تويتر” واختيار عدم المشاركة في النقل التاريخي
للسلطة يوم الأربعاء.
ويوم الخميس الماضي كان أول يوم لترامب
يمضيه كمواطن يلعب
الجولف في ملعب ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.