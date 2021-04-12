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بيلوسي تتهم ترامب بتدمير حياتها

بيلوسي و ترامب
بيلوسي و ترامب
 
الإثنين، 12-04-2021 09:41 ص متابعات- أمينة عبد العال

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنها شعرت بصمة بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2016 .
و قالت في كتاب سيرتها الذاتية أنها في البداية كانت متأكدة أن منافسة ترامب الديمقراطية هيلاري كلينتون ستفوز في الانتخابات لذا ركزت علي التقاعد و تكريس نفسها لعائلتها ، حسبما نشرت " نيويورك تايمز " .
و أضافت أن فوز شخص تحدث بهذه الطريقة عن النساء كان مخيف لافتة إلي أن فوز ترامب وضع خططها الأولية " علي الرف " إلي أجل غير مسمي .
ومن المتوقع أن تنشر السيرة الذاتية لـ بيلوسي في 20 إبريل بواسطة " تويلف بوكس " و هو يعتمد علي مقابلات معها وجلسات متعددة مع 150 من أفراد عائلتها و أصدقائها و حلفائها السياسيين وخصومها .
 

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