بيلوسي تتهم ترامب بتدمير حياتها

الإثنين، 12-04-2021
09:41 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
بأنها شعرت بصمة بعد فوز
الرئيس السابق دونالد ترامب
في انتخابات 2016 .
و قالت في كتاب سيرتها الذاتية أنها في البداية كانت متأكدة أن منافسة
ترامب
الديمقراطية هيلاري كلينتون
ستفوز في الانتخابات لذا ركزت علي التقاعد و
تكريس نفسها لعائلتها ، حسبما نشرت " نيويورك تايمز " .
و أضافت أن فوز شخص تحدث بهذه الطريقة عن النساء كان مخيف لافتة إلي أن فوز
ترامب
وضع خططها الأولية " علي الرف " إلي أجل غير مسمي .
ومن المتوقع أن تنشر السيرة الذاتية لـ بيلوسي
في 20 إبريل بواسطة "
تويلف بوكس " و هو يعتمد علي مقابلات معها وجلسات متعددة مع 150 من أفراد
عائلتها و أصدقائها و حلفائها السياسيين وخصومها .