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بعد 4 زلازل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال خامس مدمر

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العالم الهولندي
الإثنين، 09-10-2023 10:19 ص


بعد سلسلة من الزلازل التي ضربت عدة دول، أبرزها أفغانستان وبابوا غينيا الجديدة والمكسيك، لم يفوت الخبير الهولندي الفرصة، وحذر من هزة قوية قادمة لم يحدد مكانها.
ونشر هوجربيتس على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا)، قائلا إنه توقع مسبقاً حدوث هذه السلسلة من الزلازل نظراً للهندسة الحرجة للكواكب.
ويبني هوجربيتس حساباته وتوقعاته على اصطفاف الكواكب وتحركاتها، بينما يرفض جميع علماء الجيولوجيا وجود أي رابط بين الزلازل وهذه النظرية المثيرة للجدل.
وقال الهولندي: "من المرجح أن تستمر الهزات الارتدادية في الأيام المقبلة. في حين يبدو أن 6.5 درجة (على مقياس ريختر) السابقة هي الصدمة الرئيسية، فمن المحتمل حدوث هزة قوية أخرى. تحسبوا وكونو ا في حالة تأهب".
غير أن هوجربيتس نفى احتمالية وقوع زلزال يوم الكسوف الحلقي للشمس المرتقب يوم 14 أكتوبر.
كانت باكستان تعرض لزلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، أعقبته عدة هزّات ارتدادية في منطقة نائية في غرب أفغانستان. وأسفر الزلزال عن 2053 قتيلا و9240 مصابا، كما أدى إلى تدمير 1328 منزلا.
وأعلن التلفزيون الإيراني أمس أيضا أن هزة أرضية ضربت مدينة مشهد الإيرانية، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وضرب زلزال بقوة 6.7 درجة شرق بابوا غينيا الجديدة، السبت، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وجاء ذلك بعد زلزال بقوة 6 درجات ضرب ولاية واخاكا جنوب المكسيك.

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