الأربعاء 31 مارس 2021
توقيت مصر 09:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صلاة التراويح في المساجد.. قرارات جديدة بشأن شهر رمضان

بعد كلمة «السيسي».. السودان يصدر بيانًا عاجلًا عن سد النهضة

أشهر داعشية على لائحة الإرهاب الدولي تخلع النقاب وتطلق شعرها(صور)

نجل شقيق عبدالحليم حافظ: «كلمونا في مقابر البساتين وقالولي إلحق جثة عمك»

عاجل.. كلمة مرتقبة بعد قليل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أمير سعودي ينشر صورة علمي قطر والسعودية.. تعرف على السبب

لص يقتحم غرفة النوم: آسف.. دخلت المكان الخطأ!

الشتاء لم يذهب بعد.. أمطار على البلاد الـ72 ساعة القادمة

التحقيقات تفجر مفاجأة عن والدة الطفلتين: ماتا بينما كانت الأم تمارس الرذيلة

تعافي بشار الأسد وزوجته من " كورونا"

ADS
 

بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة .. بيان قوي من السعودية بشأن ما تفعله أثيوبيا مع مصر

السيسي وسلمان
بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة .. بيان قوي من السعودية بشأن ما تفعله أثيوبيا مع مصر
 
الأربعاء، 31-03-2021 07:18 ص أحمد عادل شعبان
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا يؤيد مصر والسودان بعد ساعات من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها و مساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ العربي ، كما تؤكد دعمها ومسانتدها لأي مساع تسهم إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف .

وأضافت المملكة في بيانها: وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء «إن أحدًا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل»، محذرا من أن المساس بها «خط أحمر» وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وأضاف في تصريحاته على هامش زيارته قناة السويس: «لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا».

وأشار السيسي إلى أنه لا يهدد أحدًا بتصريحاته، مؤكدا أن «العمل العدائي أمر قبيح وله تأثيرات طويلة لا تنساها الشعوب».

وقال إن التفاوض هو الخيار الذي بدأته مصر وأنها في مسألة التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة وتأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق الكسب للجميع.
 

إقرأ ايضا

08-01-20-945879567

أمير سعودي ينشر صورة علمي قطر والسعودية.. تعرف على السبب

الرئيس بشار الأسد و زوجته

تعافي بشار الأسد وزوجته من " كورونا"

الرئيس التركي

قرار عاجل من أردوغان بخصوص البنك المركزي

أخبار متعلقة

08-01-20-945879567

أمير سعودي ينشر صورة علمي قطر والسعودية.. تعرف على السبب

1446120_0

نشر صورًا نادرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في طفولته

2020-06-22T052509Z_1772285151_RC25EH9VGSR8_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SAUDI (4)

أمير سعودي يهاجم قنوات كانت تُلمع الإخوان والآن تهدم الدين

Ø¹Ù_Ù__Ø§Ù_Ø±Ù_Ù_Ø§_Ù_Ø§Ù_Ø³Ø¹Ù_Ø¯Ù_Ø©-780x405

أمريكا تعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن «كنز سعودي»

aqaromarebnkhattab

مصرع و إصابة ٣٠ في انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب في جسر السويس

received_132219332182279

تصريحات نارية من السعودية بشأن اليمن وإنهاء الصراع