بعد اقتحام الحرم الملكي.. إجراءات مشددة في المسجد الحرام

ارشيفية

بدأت الجهات المعنية في إجراء العديد من الإجراءات الصارمة لعد اقتحام الحرم المكي .

ومن أهم هذه الإجراءات هو وضع حواجز مؤقتة و مطبات صناعية لمنع دخول المركبات إلي جميع مداخل الساحات المؤدية إلي الحرم المكي .

جدير بالذكر أنه منذ يومين ارتطمت سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام في المملكة العربية السعودية ، وتم توقيف صاحبها والقبض عليه .