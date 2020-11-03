بعد اقتحام الحرم الملكي.. إجراءات مشددة في المسجد الحرام
ارشيفية
الثلاثاء، 03-11-202011:32 صمتابعات- أمينة عبد العال
بدأت الجهات المعنية في إجراء العديد من الإجراءات الصارمة لعد اقتحام
الحرم المكي .
ومن أهم هذه الإجراءات هو وضع حواجز مؤقتة و مطبات صناعية لمنع دخول
المركبات إلي جميع مداخل الساحات المؤدية إلي الحرم المكي .
جدير بالذكر أنه منذ يومين ارتطمت سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة
انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد
الحرام في المملكة العربية السعودية ، وتم توقيف صاحبها والقبض عليه .