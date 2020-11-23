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بشأن زيارته المملكة.. السعودية تنفي ومكتب «نتنياهو» يرفض التعليق

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وزير خارجية السعودية
 
الإثنين، 23-11-2020 04:10 م المصريون

نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنباء حول اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع مسؤولين إسرائيليين.
وأشار بن فرحان إلى أنه اطلع على تقارير صحفية عن لقاء "مزعوم" بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السعودية في الأيام الماضية.
وأكد بن فرحان، اليوم الاثنين، عبر تغريدة في "تويتر"، أنه "لم يحدث مثل هذا الاجتماع"، لافتا إلى أن المسؤولين الوحيدين الحاضرين، كانوا أمريكيين وسعوديين.
جدير بالذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت اليوم، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالسعودية أمس الأحد.
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو التقى محمد بن سلمان في اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
فيما رفض مكتب نتنياهو التعليق على هذا الخبر.
 

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